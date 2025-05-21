ДТП с мотоциклом произошло на улице Сущевский Вал в Москве

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В Москве на улице Сущевский Вал в районе дома 22 произошло ДТП с участием мотоциклиста. Информация о пострадавших уточняется, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Из-за ДТП движение по внутренней стороне ТТК затруднено на 5 километров. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее на платной трассе в Одинцове разбился и взорвался спорткар. Предварительно, водитель врезался в дорожное ограждение, после чего авто загорелось. Подмосковные полицейские организовали проверку после ДТП.

Предполагается, что на месте водителя был гонщик Василий Куденко. СМИ сообщали, что он, находясь за рулем спорткара McLaren, столкнулся с отбойником.

До этого авария со столкновением произошла на северо-западе Москвы. На 68-м километре МКАД врезались машина и автобус, следовавший по маршруту № 313. В результате пострадал водитель последнего транспортного средства.