Новости мира: мигранты устроили драки с мачете на севере Италии

Мигранты устроили драки в городе Больцано на севере Италии. Кадры с людьми, бегающими друг за другом с мачете в руках, выложили в Сеть туристы. По словам очевидцев, в потасовке участвовали 12 человек.

На восточном побережье Австралии из-за наводнений затопило около 800 зданий. Еще около 10 тысяч получили частичные повреждения, сообщили в аварийно-спасательной службе. В зоне бедствия оказались более 150 населенных пунктов. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Стихия привела к массовым отключениям электроэнергии и нарушению работы транспортной инфраструктуры.

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