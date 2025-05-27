Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 12:30

Происшествия

Новости мира: мигранты устроили драки с мачете на севере Италии

Новости мира: мигранты устроили драки с мачете на севере Италии

Пассажиры автобуса в Челябинске получили ожоги кипящим антифризом

Лося сбили на дороге в Раменском

Более 80 человек погибли в результате бомбардировок сектора Газа за сутки

Новости регионов: причиной обрушения моста в Амурской области стал перегруз

Во Флориде взорвалась лодка с людьми на борту

Автомобиль такси перевернулся в Котельниках

ДТП произошло на МКАД в районе Рублевского шоссе

В Уфе задержали курьера, укравшего у пенсионерки сейф с деньгами

Ночной дрифт во Владивостоке закончился аварией

Мигранты устроили драки в городе Больцано на севере Италии. Кадры с людьми, бегающими друг за другом с мачете в руках, выложили в Сеть туристы. По словам очевидцев, в потасовке участвовали 12 человек.

На восточном побережье Австралии из-за наводнений затопило около 800 зданий. Еще около 10 тысяч получили частичные повреждения, сообщили в аварийно-спасательной службе. В зоне бедствия оказались более 150 населенных пунктов. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Стихия привела к массовым отключениям электроэнергии и нарушению работы транспортной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика