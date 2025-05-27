Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 07:45

Политика

Российские военные подняли флаги в двух населенных пунктах Сумской области

Российские военные подняли флаги в двух населенных пунктах Сумской области

В Кремле прокомментировали новые угрозы Дональда Трампа

Макрон попал в кадр во время эмоционального разговора с женой

Бизнес-профайлер рассказал, почему жена Макрона могла дать ему пощечину

В ГД анонсировали ограничение количества банковских карт на одного человека

ЕС хочет отключить более 20 банков РФ от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций

ВС РФ приступили к созданию зоны безопасности в Курской области

В Россию вернулись 1 000 военнопленных в рамках обмена пленными с Украиной

Новости мира: в ФРГ решили ужесточить миграционную политику для семей беженцев

ГД рассмотрит перезапуск программы детского кешбэка

Вооруженные силы России освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области, подняв там российские флаги. По данным Минобороны, противник был оттеснен от государственной границы, а линия фронта выровнена. Военные продолжают создавать буферную зону.

Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" нанесли удары по позициям ВСУ, сорвав ротацию и уничтожив бронетехнику и живую силу. Вся работа ведется круглосуточно, с координацией через беспилотники. По словам военных, действия отточены до автоматизма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика