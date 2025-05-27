Вооруженные силы России освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области, подняв там российские флаги. По данным Минобороны, противник был оттеснен от государственной границы, а линия фронта выровнена. Военные продолжают создавать буферную зону.

Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" нанесли удары по позициям ВСУ, сорвав ротацию и уничтожив бронетехнику и живую силу. Вся работа ведется круглосуточно, с координацией через беспилотники. По словам военных, действия отточены до автоматизма.

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