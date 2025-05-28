Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 21:15

Политика

Россия предлагает Украине встречу в Стамбуле 2 июня

Россия предлагает Украине встречу в Стамбуле 2 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 мая

ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих на донецком направлении

Трамп может объявить о новых санкциях уже на этой неделе

Госдума в июне рассмотрит законопроект о правилах возврата иностранных брендов в Россию

Новости мира: неизвестный расстрелял людей в торговом центре в США

Украинцы начали усиленно противодействовать действиям ТЦК

ВС РФ освободили село Старая Николаевка в ДНР

В Госдуме предложили продлить скидки на авиабилеты детям до 14 лет

Управляющие компании обяжут ежегодно отчитываться перед жильцами

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Стамбуле российская делегация готова представить меморандум и дать необходимые пояснения. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, добавил дипломат.

Первый раунд переговоров состоялся также в Стамбуле. 16 мая делегации России и Украины встретились впервые за три года. Тогда стороны договорились о масштабном обмене пленными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика