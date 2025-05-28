Россия предлагает Украине встречу в Стамбуле 2 июня

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Стамбуле российская делегация готова представить меморандум и дать необходимые пояснения. Москва рассчитывает, что те, кто заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат новый раунд прямых российско-украинских переговоров, добавил дипломат.

Первый раунд переговоров состоялся также в Стамбуле. 16 мая делегации России и Украины встретились впервые за три года. Тогда стороны договорились о масштабном обмене пленными.

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