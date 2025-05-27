WPVI: два человека погибли при стрельбе в Филадельфии

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Стрельба произошла в парке Фейрмаунт в Филадельфии США. В результате погибли два человека, сообщает телеканал WPVI.

По его данным, еще как минимум девять человек получили ранения. При этом пока неизвестно, был ли кто-нибудь задержан.

Ранее по меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в Голливуде. Инцидент произошел в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе. Пострадавшего госпитализировали.

До этого в американском городе Сейлеме неизвестные обстреляли автосалон Tesla и оставили записку с пожеланием смерти владельцу компании Илону Маску. В результате нападения, отмечали СМИ, две передние стеклянные двери шоурума разбились, также повреждения получили окна.

Правоохранители считали, что атака могла быть связана с политической деятельностью бизнесмена, а также с его заявлениями в соцсетях.

