Британская полиция не стала считать актом терроризма наезд на толпу в Ливерпуле

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Полиция Великобритании не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма. Об этом заявила помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс в ходе пресс-конференции, ее слова приводит газета Guardian.

Представитель полиции сообщила, что в Ливерпуле произошел изолированный инцидент, а не террористический акт. В настоящий момент поиски кого-либо еще на предмет причастности к ДТП не ведутся.

О ЧП на улице Уотер-стрит стало известно 26 мая. Черный минивэн на большой скорости въехал в толпу и продолжал сбивать прохожих, пока полицейские не остановили автомобиль и не задержали водителя.

Среди жертв оказались фанаты местного футбольного клуба, собравшиеся, чтобы отпраздновать победу спортсменов в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Представитель службы скорой помощи северо-запада Великобритании Дейв Китчин заявил, что в результате ЧП пострадали около 50 человек. Всего были госпитализированы 27 человек, в том числе два ребенка. Состояние некоторых пациентов оценивается как тяжелое.