Количество пострадавших при наезде авто в Ливерпуле выросло почти до 50

Фото: ТАСС/EPA/ADAM VAUGHAN

Около 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля в английском Ливерпуле. Об этом заявил представитель службы скорой помощи северо-запада Великобритании Дейв Китчин в ходе пресс-конференции, посвященной инциденту.

По его информации, всего были госпитализированы 27 человек, в том числе два ребенка. Состояние некоторых пациентов оцениваются как тяжелое. Помощь на месте происшествия была оказана еще 20 пострадавшим, которым не понадобилась госпитализация. Среди них было четверо детей.

О ЧП на улице Уотер-стрит стало известно 26 мая. Черный минивэн на большой скорости въехал в толпу и продолжал сбивать прохожих, пока полицейские не остановили автомобиль и не задержали водителя.

Среди жертв оказались фанаты местного футбольного клуба, собравшиеся, чтобы отпраздновать победу спортсменов в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Сотрудники полиции выяснили, что наезд совершил 53-летний гражданин Великобритании. В настоящее время правоохранителями проводится тщательное расследование, направленное на установление всех деталей произошедшего.