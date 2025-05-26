Полиция Мерсисайда: наезд на толпу в Ливерпуле совершил 53-летний гражданин Британии

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Наезд на толпу людей в Ливерпуле совершил 53-летний гражданин Великобритании, пишет ТАСС со ссылкой на заявление полиции Мерсисайда.

"Мы можем подтвердить, что задержанный – 53-летний белый мужчина, британец, проживающий в районе Ливерпуля", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранителями проводится тщательное расследование, направленное на установление всех деталей произошедшего.

О ЧП на улице Уотер-стрит стало известно 26 мая. Черный минивэн на большой скорости въехал в толпу и продолжал сбивать прохожих, пока полицейские не остановили автомобиль и не задержали водителя.

Среди жертв оказались фанаты местного футбольного клуба, собравшиеся, чтобы отпраздновать победу спортсменов в Английской Премьер-лиге (АПЛ). По последним данным, пострадали не меньше 17 человек.

О случившемся доложили главе правительства Великобритании Киру Стармеру. Он выразил свое возмущение, подчеркнув, что "шокирован" инцидентом.