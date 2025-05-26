The Daily Telegraph: 17 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле

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Как минимум 17 человек пострадали после наезда автомобиля на толпу людей, собравшихся в центре Ливерпуля, чтобы отметить победу одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на слова очевидца.

В свою очередь, ТАСС указывает, что инцидент произошел сразу после завершения чемпионского парада. На церемонии тысячи людей собрались в центре города, чтобы поздравить спортсменов.

Сами игроки несколько часов ездили по Ливерпулю на открытом автобусе с трофеем АПЛ, из-за чего на улицах оставалось много людей.

На одном из опубликованных в Сети роликов видно, как черный минивэн мчится сквозь толпу, маневрируя и врезаясь в прохожих, пока его не останавливают. На других распространившихся фото – люди на носилках, которых везут к машинам скорой помощи.

О случившемся был проинформирован глава правительства, уточнили в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Политик выразил свое возмущение, подчеркнув, что "шокирован" инцидентом.

ДТП произошло на улице Уотер-стрит 26 мая. Полицейские остановили автомобиль на месте происшествия и задержали водителя. На месте ЧП продолжают работать службы экстренного реагирования.

Схожий инцидент ранее произошел и в немецком Штутгарте. Там в результате наезда машины пострадали как минимум три человека, некоторые были с серьезными травмами. Водителя также задержали.

