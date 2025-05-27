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Guardian: несколько пострадавших при ДТП в Ливерпуле находятся в тяжелом состоянии

СМИ узнали о состоянии пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Ливерпуле

Фото: ТАСС/EPA/ADAM VAUGHAN

Несколько пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в английском Ливерпуле находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает газета Guardian.

Издание отмечает, что сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим.

О ЧП на улице Уотер-стрит стало известно 26 мая. Черный минивэн на большой скорости въехал в толпу и продолжал сбивать прохожих, пока полицейские не остановили автомобиль и не задержали водителя.

Среди жертв оказались фанаты местного футбольного клуба, собравшиеся, чтобы отпраздновать победу спортсменов в Английской Премьер-лиге (АПЛ). По последним данным, пострадали не меньше 17 человек.

О случившемся доложили главе правительства Великобритании Киру Стармеру. Он выразил свое возмущение, подчеркнув, что "шокирован" инцидентом.

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