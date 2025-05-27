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27 мая, 07:45

Политика

В Кремле прокомментировали новые угрозы Дональда Трампа

В Кремле прокомментировали новые угрозы Дональда Трампа

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В Кремле заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении санкций против России связали с эмоциональной перегрузкой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин принимает необходимые решения для обеспечения безопасности страны.

Американский лидер снова выступил с жесткой риторикой. В своей соцсети он заявил, что "абсолютно точно" рассматривает возможность ужесточения ограничений. Аналитики считают, что подобные заявления – не более чем элемент давления в переговорной тактике Трампа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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