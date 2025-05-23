Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Владимир Путин поручил властям регионов изучить вопрос о формировании программы обновления общественного транспорта (автобусов). Список поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни" опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за это поручение являются региональные власти. Выполнить необходимо до 1 октября этого года.

Помимо этого, глава государства поручил кабмину и ЦБ рассмотреть вариант использования средств ОСАГО на обновление общественного транспорта.

Также Путин потребовал навести порядок в сфере "Семейной ипотеки". Российский лидер обратил внимание, что не все семьи, которые имеют право, способны оформить льготные ипотечные кредиты, так как некоторые банки взимают допкомиссию в размере от 5 до 10%. Это президент назвал недопустимым.