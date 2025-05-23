Путин рекомендовал регионам принять меры, чтобы повысить собираемость платы за ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин рекомендовал региональным властям принять меры, которые бы улучшили собираемость платежей за жилое помещение и коммунальные услуги. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Ранее российский лидер также поручил представить до 15 июня предложения по льготной ипотеке семьям участников спецоперации, имеющим детей, а также семьям с детьми до 14 лет.

Президент РФ поручил кабмину и Центробанку принять меры, необходимые для исключения взимания банками комиссий при выдаче льготной ипотеки с государственным участием. Ответственными за решение данного вопроса были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, глава государства потребовал от правительства и Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни" представить предложения по дифференцированному повышению (исходя из количества членов семьи) лимитов по "Семейной ипотеке". Ответственными президент назначил Мишустина, а также главу Татарстана, руководителя комиссии "Инфраструктура для жизни" Рустама Минниханова.