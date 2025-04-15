Владимир Путин заявил, что видит риски торможения жилищного строительства в России. Эту тему президент по видеосвязи обсудил на заседании президиума Госсовета.

По словам главы государства, в стране растет стоимость банковского проектного финансирования для застройщиков. На фоне падающего спроса запуск новых проектов сократился на 23% относительно предыдущего года.

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