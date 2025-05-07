Эксперт Тумин: отмена комиссий за льготную ипотеку станет ощутимее в новостройках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Отмена комиссий при выдаче льготной ипотеки будет особенно ощутима при покупке новостроек, где они могли составлять сумму от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от банка и региона РФ. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал директор рынков России и СНГ агентства недвижимости Валерий Тумин.

Эксперт подчеркнул, что для некоторых семей отмена комиссии может стать решающим фактором при приобретении жилья. Однако, по его словам, на общих показателях рынка это скажется умеренно. Действующие условия льготной ипотеки (ставки, первоначальные взносы, лимиты) остаются важнее самой комиссии, сказал он.

"Отмена комиссии может немного простимулировать застройщиков активнее продавать жилье через такие программы, но вряд ли это разгонит спрос до новых максимумов – особенно на фоне ужесточения условий со стороны ЦБ и снижения предельных лимитов по программам", – отметил Тумин.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ выступил против расширения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Эксперты отметили, что такие условия непростые для бюджета.

Кроме того, Владимир Путин потребовал навести порядок в сфере "Семейной ипотеки". Президент РФ обратил внимание, что не все семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, способны оформить их, так как некоторые банки взимают дополнительную комиссию в размере от 5 до 10%.