Песков сообщил, что в Кремле видели кадры с пощечиной Макрону

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели кадры пощечины президенту Франции Эммануэлю Макрону, которую он получил от своей жены Брижит. Его цитирует RT.

По его словам, кадры посмотрели по телевизору. Однако официальный представитель Кремля отказался комментировать ситуацию.

Ролик, на котором жена Макрона наносит супругу удар по губам, появился в Сети 26 мая. Инцидент произошел во время рабочей поездки пары во Вьетнам и вызвал широкий резонанс среди общественности.

Елисейский дворец назвал случившееся "супружеской ссорой". В свою очередь, близкий друг президента Франции рассказал, что случай произошел в тот момент, когда Макрон с супругой решили "немного подурачиться".

Сам же французский лидер подтвердил, что они с женой "дурачились". Как подчеркнул Макрон, видео является подлинным, однако его некорректно объяснили.