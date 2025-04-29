Депутат Горячева предложила смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия

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В российском законодательстве нужно закрепить норму, по которой факт систематического семейного или бытового насилия может стать смягчающим обстоятельством совершения преступления против виновника домашнего насилия. Такое предложение сделала депутат ГД от партии "Новые Люди" Ксения Горячева.

"Чаще всего речь идет не о хладнокровном преступлении, а о самообороне в состоянии отчаяния. Когда человек годами живет в страхе, подвергается унижениям, побоям, угрозам, и в какой-то момент начинает бояться за свою жизнь", – цитирует ее РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу партии.

Поэтому, по ее задумке, суд обязан учитывать условия совершения преступления и то, почему человек дошел до такого состояния. Парламентарий уже направила официальные запросы в МВД, Генпрокуратуру и Судебный департамент при Верховном суде, чтобы узнать судебную статистику за 2024 год.

В числе вопросов: сколько женщин привлечены к ответственности по статьям о насильственных преступлениях, по статьям о доведении до самоубийства, а также сколько женщин стали жертвами насилия со стороны мужей, сожителей или близких родственников и сколько уголовных дел рассматривалось с учетом положений о необходимой самообороне, и как часто они признавались судом.

Эти данные планируется оформить как основу законопроекта, который бы обеспечил более справедливый подход к рассмотрению дел, которые связаны с самообороной жертв домашнего насилия.

Ранее Горячева уже внесла в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду домашнего насилия. Предполагается, что за популяризацию и публичное одобрение таких действий может грозить от 5 до 10 тысяч рублей.

Депутат добавляла, что по РФ нет точных данных о количестве случаев домашнего насилия, однако косвенные признаки указывают на масштаб проблемы. В частности, по опросам, лично с ситуацией применения членом семьи физической силы к другому члену семьи встречались 20% граждан РФ, а еще 34% знают про такие истории у своих знакомых.

