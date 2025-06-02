Полицейские задержали в Москве супругов, перевозивших героин в детской коляске

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полицейские в Москве задержали супругов, которые перевозили героин в детской коляске, сообщает МВД РФ в своем телеграм-канале.

Правоохранители остановили 27-летнего мужчину и 21-летнюю женщину на Байкальской улице, где они искали места для своих тайников. Для маскировки они использовали детскую коляску без ребенка внутри.

Во время досмотра полицейские нашли у них 178 свертков с веществом массой около 250 граммов, а также три оборудованные так называемые закладки. Согласно выводам экспертов, часть изъятого порошка является героином.

Затем правоохранители вышли на поставщиков наркотиков – 27-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 23 и 27 лет. В ходе обысков у них изъяли свыше 1,2 килограмма неизвестного вещества. Полицейские предполагают, что этот порошок также является героином.

"Назначено исследование", – добавили в МВД.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 30, 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств"). Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полицейские ликвидировали в Магнитогорске Челябинской области крупную нарколабораторию, предполагаемая производительность которой составляла более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц.

Преступники оборудовали лабораторию в одном из гаражных кооперативов. Там было два подземных этажа, где производили и хранили наркотики. Всего правоохранители изъяли свыше 300 килограммов синтетических запрещенных веществ на общую сумму 1 миллиард рублей.

