ФСБ пресекла транзитные поставки в ЕС 1,8 т кокаина на 6 млрд рублей

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Российские спецслужбы пресекли две транзитные поставки в страны Евросоюза (ЕС) свыше 1 800 килограммов кокаина на 6 миллиардов рублей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, в марте этого года в рамках контроля за прибывающими в Россию иностранцами была выявлена причастность гражданина Украины и его соучастника к незаконному обороту наркотиков. Украинец получил гражданство РФ еще в 2022 году.

Выяснилось, что злоумышленники в интересах европейской преступной группировки планировали вывезти из России в европейские страны партию кокаина в особо крупном размере. Ранее наркотические вещества были незаконно доставлены в РФ из Латинской Америки, уточнили в российском ФСБ.

Как сообщили российские спецслужбы, курьеров задержали с поличным при перевозке кокаина. У них изъяли 1 110 килограммов наркотических веществ.

Однако в ведомстве уточнили, что в апреле аналогичным образом двое граждан одного из государств Южной Америки планировали вывезти из России в Европу партию кокаина массой 725 килограммов. Их задержали.

При этом в ФСБ РФ указали, что фактические хозяева изъятого кокаина хотели продавать часть наркотических веществ на территории России. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Злоумышленники арестованы.

Ранее полицейские совместно с таможенными органами пресекли крупную поставку наркотиков в Россию. По словам представителя МВД Ирины Волк, наркотические средства были доставлены на морском судне из Эквадора.

В ходе досмотра правоохранители нашли тайники с 50 брикетами порошкообразного вещества белого цвета. Экспертиза подтвердила, что в одном из свертков находится свыше килограмма кокаина. В результате было изъято более 61 килограмма запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.

