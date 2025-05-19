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19 мая, 09:07

Безопасность

Спецслужбы Казахстана, РФ и Киргизии перекрыли 2 международных канала наркотрафика

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Спецслужбы Казахстана, России и Киргизии ликвидировали два международных наркоканала, сообщает пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ).

Всего было проведено две специальных операции, в ходе которых на территории нескольких стран задержали 4 участников преступной группы. Выяснилось, что эта группа организовывала оптовые поставки наркотиков. В результате из незаконного оборота изъято 20 килограммов синтетических запрещенных веществ.

"Мероприятия по нейтрализации международных каналов наркотрафика продолжаются", – говорится в сообщении КНБ.

Ранее в Иркутской области задержали 61-летнего жителя Хабаровска, который прятал наркотики на 16 миллионов рублей в арендованной иномарке. Полицейские нашли у мужчины сразу три пакета с синтетическими наркотиками, спрятанные под ковриком переднего пассажирского сиденья, во время досмотра на подъезде к городу Зима.

Общий вес изъятых запрещенных веществ составил более 3 килограммов. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

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