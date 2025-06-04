На "Театральном бульваре" гости могут стать частью сценического процесса

В столице начался фестиваль "Театральный бульвар", который продлится все лето. Посетители смогут не только посмотреть спектакли, но и попробовать себя в роли актеров, режиссеров, художников по костюмам и декораторов.

В этом году он стал самым масштабным за все время проведения: организаторы увеличили число площадок до 14, а также расширили программу. Всего за 90 дней пройдет более 600 представлений с участием свыше 3 тысяч артистов.

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