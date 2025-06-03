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03 июня, 06:40

Культура

"Моя Москва": Евгений Киндинов. Часть 1

"Моя Москва": Евгений Киндинов. Часть 1

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В детстве актер Евгений Киндинов обожал географию, мечтал стать путешественником и изучал английский язык, но одна дворовая потасовка и разбитый нос привели его в театральную студию московского Дома пионеров – и это изменило его судьбу.

В этом выпуске на прогулке по Арбатским улочкам народный артист России покажет дом, в котором прошло его детство, расскажет о любимой игре в пуговки и откроет другие секреты своей Москвы – Москвы Евгения Киндинова.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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