"Моя Москва": Евгений Киндинов. Часть 1

В детстве актер Евгений Киндинов обожал географию, мечтал стать путешественником и изучал английский язык, но одна дворовая потасовка и разбитый нос привели его в театральную студию московского Дома пионеров – и это изменило его судьбу.

В этом выпуске на прогулке по Арбатским улочкам народный артист России покажет дом, в котором прошло его детство, расскажет о любимой игре в пуговки и откроет другие секреты своей Москвы – Москвы Евгения Киндинова.

Подробнее – в программе "Моя Москва".