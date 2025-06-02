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02 июня, 06:35

Культура

"Моя Москва": Михаил Мамаев. Часть 2

"Моя Москва": Михаил Мамаев. Часть 2

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Актер Михаил Мамаев начал сниматься в кино в 22 года. Однако тогда это было его хобби. По профессии он был журналистом, закончил МГИМО. Мамаев работал в журнале "Огонек", увлекался поэзией, писал прозу и даже издавался.

На прогулке по Басманному району актер прочитает свои первые стихи, расскажет о знакомстве с писателем, который изменил его мировоззрение, и покажет самые важные места своей Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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