"Моя Москва": Михаил Мамаев. Часть 2

Актер Михаил Мамаев начал сниматься в кино в 22 года. Однако тогда это было его хобби. По профессии он был журналистом, закончил МГИМО. Мамаев работал в журнале "Огонек", увлекался поэзией, писал прозу и даже издавался.

На прогулке по Басманному району актер прочитает свои первые стихи, расскажет о знакомстве с писателем, который изменил его мировоззрение, и покажет самые важные места своей Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.