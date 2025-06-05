Более 20 площадок для собак появятся в рамках проекта "Питомцы в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 20 площадок для собак обустроят в рамках проекта "Питомцы в Москве" до конца года. Первая из них уже заработала на Каспийской улице в районе Царицыно, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Старую площадку обновили по просьбам жителей: установили современные тренажеры для занятий с четвероногими любимцами и оборудовали места для отдыха. Территория стала больше в три раза, благодаря чему здесь теперь можно проводить мастер-классы кинологов и другие мероприятия для владельцев домашних животных", – подчеркнула она.

Особое внимание на новой площадке отвелось покрытию. В основной части уложили газон, а в зоне для тренировок – резиновую крошку с амортизирующим свойствами. Для собак с разными уровнями подготовки там установили классические и универсальные тренажеры, в числе которых барьер, наклонная стенка, тоннель и окоп. Кроме того, на площадке разместили дорожки из бетонной плитки, дополнительное освещение, урны и информационные стенды.

Проект "Питомцы в Москве" реализуется при программе "Мой район". С 2021 года в столице формируют современные пространства для прогулок с животными. Концепцию площадок разрабатывают специалисты Российской кинологической федерации. На них организуют встречи с ветеринарами, занятия с кинологами и масштабные мероприятия.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве создадут полноценные кинологические парки, площадь каждого составит более одного гектара земли. Он подчеркивал, что площадки должны быть безопасными для питомцев. Также мэр призывал создавать условия, при которых у собак возникает меньше конфликтных ситуаций на площадке.

