08 июня, 01:45Город
Новые локации проекта "Лето в Москве" открылись в столице
Новые локации проекта "Лето в Москве" открылись в столице. Вместе с привычными, например, Манежной или Биржевой площадями, есть и новые адреса, среди них – Тверская улица, Кутузовский проспект.
Также до конца августа на больших экранах в различных районах столицы все желающие увидят мировые блокбастеры и отечественную классику. В программе также будут авторские ленты, для детской аудитории – мультипликационные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.