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08 июня, 01:45

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Новые локации проекта "Лето в Москве" открылись в столице

Новые локации проекта "Лето в Москве" открылись в столице

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Новые локации проекта "Лето в Москве" открылись в столице. Вместе с привычными, например, Манежной или Биржевой площадями, есть и новые адреса, среди них – Тверская улица, Кутузовский проспект.

Также до конца августа на больших экранах в различных районах столицы все желающие увидят мировые блокбастеры и отечественную классику. В программе также будут авторские ленты, для детской аудитории – мультипликационные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоЕкатерина ЕфимцеваАлексей Пименов

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