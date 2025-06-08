Новые локации проекта "Лето в Москве" открылись в столице. Вместе с привычными, например, Манежной или Биржевой площадями, есть и новые адреса, среди них – Тверская улица, Кутузовский проспект.

Также до конца августа на больших экранах в различных районах столицы все желающие увидят мировые блокбастеры и отечественную классику. В программе также будут авторские ленты, для детской аудитории – мультипликационные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.