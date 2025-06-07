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07 июня, 07:15

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Несколько зеленых территорий вошли в состав парка "Яуза"

Несколько зеленых территорий вошли в состав парка "Яуза"

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В состав самого протяженного в Европе парка "Яуза" вошли Бабушкинский и Гончаровский парки, а также парк у Джамгаровского пруда, этнодеревня "Бибирево" и сквер по Олонецкому проезду. Они останутся в прежних границах и с тем же функционалом, однако получат толчок к дальнейшему развитию под единым брендом "Парк Яуза".

Как рассказали в префектуре СВАО, в Гончаровском Парке и этнодеревне "Бибирево" пройдут работы по благоустройству, а в Бабушкинском возобновят работу проекта "Московское долголетие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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