Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее бронировать билеты в бассейны

Чтобы столичную жару было легче пережить, москвичам и гостям города советуют заранее приобретать билеты на отдых у бассейнов в парках. Они работают на фестивальных площадках по сеансам.

В стоимость входного билета включены пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинками для переодевания и шкафчиками для хранения личных вещей. Дополнительно можно арендовать полотенца или приобрести тапочки. Также на прилегающей территории работают барные зоны с прохладительными напитками и закусками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.