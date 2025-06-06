06 июня, 13:15Город
Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее бронировать билеты в бассейны
Чтобы столичную жару было легче пережить, москвичам и гостям города советуют заранее приобретать билеты на отдых у бассейнов в парках. Они работают на фестивальных площадках по сеансам.
В стоимость входного билета включены пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинками для переодевания и шкафчиками для хранения личных вещей. Дополнительно можно арендовать полотенца или приобрести тапочки. Также на прилегающей территории работают барные зоны с прохладительными напитками и закусками.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.