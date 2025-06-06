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Новости

06 июня, 10:40

Город

"Мой район. Новости": более 30 открытых бассейнов начали работать в Москве

"Мой район. Новости": более 30 открытых бассейнов начали работать в Москве

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Охладиться и поплавать в жару можно в московских бассейнах под открытым небом. Они работают в парках и на летних фестивальных площадках. Всего в этом сезоне гостей принимают больше 30 бассейнов.

Они расположены, например, в Теплом Стане, Олимпийской деревне, Вешняках, в сквере у станции метро "Некрасовка" и Зеленограде. В стоимость входного билета включены пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинками для переодевания и шкафчиком для хранения личных вещей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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