"Мой район. Новости": более 30 открытых бассейнов начали работать в Москве

Охладиться и поплавать в жару можно в московских бассейнах под открытым небом. Они работают в парках и на летних фестивальных площадках. Всего в этом сезоне гостей принимают больше 30 бассейнов.

Они расположены, например, в Теплом Стане, Олимпийской деревне, Вешняках, в сквере у станции метро "Некрасовка" и Зеленограде. В стоимость входного билета включены пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинками для переодевания и шкафчиком для хранения личных вещей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".