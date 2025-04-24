В столице подвели итоги 47-го Московского международного кинофестиваля. Победителем стал индийский фильм "Элизиум". "Золотого Святого Георгия" на церемонии награждения получил режиссер ленты Прадип Курба. Кроме того, ему вручили "Серебряного Святого Георгия" за лучшую режиссуру.

В номинации "Русские премьеры" победила картина "Мужу привет" режиссера Антона Маслова. Лучшим документальным фильмом стала китайская лента "Тетушка Ху и ее райский сад". Лучшей актрисой признана испанка Мария Родригес Сото, а лучшим актером – Евгений Цыганов.

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