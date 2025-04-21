Вышел новый трейлер фильма "Буратино"

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Вышел трейлер фильма по мотивам повести Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" и советского фильма "Приключения Буратино" 1975 года.

Главную роль в мокап-костюме, который отслеживает и записывает движения, исполнила 14-летняя Виталия Корниенко, а при помощи компьютерной графики доработали образ Буратино.

Игорь Волошин выступил режиссером проекта. Он также выступал в роли режиссера в сериалах "Физрук", "Ольга" и фильме "Повелитель ветра". Сценарий написали Андрей Золотарев и Аксинья Борисова. Над костюмами работала художник Надежда Васильева.

Также в кинокартине приняли участие Александр Яценко, сыгравший Папу Карло, Анастасия Талызина – Мальвина, Марк Эйдельштейн – Артемон, Степан Белозеров – Пьер, Александр Петров и Виктория Исакова сыграли кота Базилио и лису Алису, Рузиль Минекаев – Арлекина, Федор Бондарчук и Светлана Немоляева сыграли Карабаса-Барабаса и Тортиллу.

Впервые о съемках "Буратино" стало известно в мае 2023 года, в апреле 2024 года было объявлено, что в проекте примут участие Александр Яценко и Федор Бондарчук. Первый тизер вышел в декабре 2024 года.

Кинокомпании "Водород" и Art Pictures Studio, "Национальная Медиа Группа", Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино отвечали за производство проекта.

Премьера фильма "Буратино" состоится 1 января 2026 года.

Это не первая экранизация сказки. В 1959 году вышел советский мультфильм "Приключения Буратино", а в 1975-м – мюзикл "Буратино" с Владимиром Этушем, Дмитрием Иосифовым и Роланом Быковым.

Алексей Толстой в 1936 году написал "Золотой ключик, или Приключения Буратино" по мотивам сказки "Пиноккио" Карло Коллоди. В Самаре в 2013 году у входа в усадьбу Толстого установили бронзовый памятник Буратино. Сейчас там открыт Литературный музей.

Ранее сообщалось, что съемки полнометражной экранизации комедии "Горе от ума" проведут в кинопарке "Москино". Они начнутся уже в 2025 году. В финале фильма зрители услышат известные слова Чацкого: "Вон из Москвы! Карету мне! Карету!". Съемки планируются не только в кинопарке, но и в других регионах России.