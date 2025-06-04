"Мой район. Место встречи": Перово

Императрица Елизавета Петровна подарила Перово своему фавориту Алексею Разумовскому, там они тайно обвенчались. Новая эпоха началась с появлением железнодорожной станции по пути в Рязань и тогда же начался промышленный бум. После революции знаменитую перовскую дорогу – Владимирский тракт, по которому в ссылку гнали заключенных, переименовали в шоссе Энтузиастов. В1960-е годы Перово стало районом Москвы.

Фигурист и тренер Илья Авербух рассказал о своем детстве в Перове, вспомнил о доме, хрущевке, первых коньках и занятиях на катке на стадионе "Авангард".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".