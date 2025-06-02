Москвичам рассказали, когда в столицу вернется летняя жара

На этой неделе в Москву вернется летняя жара. По прогнозам Гидрометцентра, температура в столице поднимется до 27 градусов, а в Подмосковье местами – почти до 30. В регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за повышенного риска пожаров.

Синоптики также предупреждают о магнитной буре, которая продлится как минимум до 3 июня. К середине недели в воздухе могут появиться и частицы пепла от извержения вулкана Этна на Сицилии, но в Гидрометцентре уверяют – это не повлияет на прозрачность воздуха.

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