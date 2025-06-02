Астроном Турилов: Юпитер, Марс, Венеру и Сатурн можно увидеть в Москве в ночь на 3 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Юпитер, Марс, Венеру и Сатурн смогут увидеть москвичи в ночь на 3 июня, однако парадом планет это назвать нельзя. Об этом Москве 24 рассказал лектор Московского планетария, популяризатор науки Ярослав Турилов.

Ранее в Сети появились сообщения о редком параде планет в ночь на 3 июня. Однако, по словам Турилова, в этом событии нет ничего необычного. Все небесные светила движутся в течение суток по одной линии с востока на запад, поэтому, когда удается их видеть, они словно выстроены в ряд. Парадом планет это не является, подчеркнул эксперт.

"Увидеть их одновременно не получится, только по очереди. Зато наблюдать планеты можно даже в Москве – засветка большого города не помешает. Важно только, чтобы была безоблачная погода и открыта линия горизонта", – отметил астроном.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Сразу после захода Солнца чуть выше места, где оно село, можно будет совсем недолго наблюдать Юпитер. И в то же самое время немного южнее, рядом с Луной станет заметна красноватая звезда – это Марс.

Перед восходом Солнца, примерно в 5 утра, на востоке появится Венера. Это будет очень яркая звезда, значительно ярче Юпитера. Рядом с ней станет виден Сатурн, добавил Турилов.

"Те же, у кого есть телескоп, смогут увидеть еще и планеты Уран и Нептун. Это будут две небольшие звезды", – заключил астроном.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что самый яркий и знаменитый звездопад – Персеиды – начнется в конце июля и будет длиться до 31 августа. Его максимум ожидается в ночь на 12 августа, отметила специалист.

