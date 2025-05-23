Эксперт Рублева: пик первого летнего звездопада пройдет в ночь на 28 июня 2025 года

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Два метеорных потока, а также планету Венера смогут наблюдать россияне предстоящим летом. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, откроет сезон наблюдений звездопад "июньские Боотиды".

"Он уже и сейчас "проливается" мелкими частицами, но его максимум состоится в ночь с 27 на 28 июня. Правда, рассмотреть метеоры будет довольно сложно, потому что в июне самые короткие и светлые ночи", – предупредила эксперт.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Для этого лучше уехать подальше от городской засветки. Радиантом созвездия (точкой, из которой будут вылетать метеорные частицы) станет созвездие Волопас. Чтобы его найти, надо посмотреть чуть дальше по направлению от ручки "ковша" Большой Медведицы.

Самый же яркий и знаменитый звездопад – Персеиды – начнется в конце июля и продлится до 31 августа. А его максимум придется в ночь на 12-е число.

"Этот звездопад увидеть будет проще, так как в августе ночи уже довольно темные. Смотреть нужно в юго-восточную область неба", – отметила Рублева.

Кроме того, все лето перед восходом Солнца в восточной стороне неба можно будет достаточно четко видеть планету Венера.

Ранее заместитель директора ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН Роман Веселовский прокомментировал выявленное учеными смещение Северного магнитного полюса Земли от Канады в сторону России. По его словам, это приведет к тому, что полярные сияния можно будет наблюдать на большей территории страны.