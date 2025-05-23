Эксперт Рублева: пик первого летнего звездопада пройдет в ночь на 28 июня 2025 года

23 мая, 16:19Наука
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Два метеорных потока, а также планету Венера смогут наблюдать россияне предстоящим летом. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
По ее словам, откроет сезон наблюдений звездопад "июньские Боотиды".
"Он уже и сейчас "проливается" мелкими частицами, но его максимум состоится в ночь с 27 на 28 июня. Правда, рассмотреть метеоры будет довольно сложно, потому что в июне самые короткие и светлые ночи", – предупредила эксперт.
Самый же яркий и знаменитый звездопад – Персеиды – начнется в конце июля и продлится до 31 августа. А его максимум придется в ночь на 12-е число.
"Этот звездопад увидеть будет проще, так как в августе ночи уже довольно темные. Смотреть нужно в юго-восточную область неба", – отметила Рублева.
Кроме того, все лето перед восходом Солнца в восточной стороне неба можно будет достаточно четко видеть планету Венера.
Ранее заместитель директора ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН Роман Веселовский прокомментировал выявленное учеными смещение Северного магнитного полюса Земли от Канады в сторону России. По его словам, это приведет к тому, что полярные сияния можно будет наблюдать на большей территории страны.