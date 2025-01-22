Ученый Веселовский: Северный магнитный полюс сместит полярные сияния к югу России

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Смещение Северного магнитного полюса к России приведет к тому, что полярные сияния можно будет наблюдать на большей территории страны. Об этом Москве 24 рассказал заместитель директора ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН Роман Веселовский.

Ранее ученые выявили смещение Северного магнитного полюса Земли от Канады в сторону России. В настоящее время он находится ближе к Сибири и продолжает двигаться вглубь нашей страны, сообщил CNN со ссылкой на специалистов.

По словам Романа Веселовского, как минимум последние 50 лет полюс действительно смещается к РФ, то ускоряя, то замедляя движение. Причина – в механизме генерации магнитного поля во внешнем жидком ядре Земли.



Роман Веселовский заместитель директора ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор Поскольку там происходят процессы, которые меняются со временем, то и генерирующее магнитное поле Земли магнитное геодинамо тоже меняется. И это мы наблюдаем в том числе в смещении Северного магнитного полюса.

Ничего необычного в этом процессе нет, подчеркнул ученый. Плюс ни люди, ни животные не чувствуют изменений.

"Это могут заметить только навигационные службы, которым нужны очень точные данные о магнитном поле Земли. Они используют соответствующие модели, которые обновляются примерно каждые 3–5 лет. Так что для простого человека это незаметно", – отметил специалист.

Единственный визуальный эффект проявится в том, что смещение может дать возможность наблюдать полярные сияния на большей территории, в более южных регионах РФ, уточнил Веселовский.



Роман Веселовский заместитель директора ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор За последние 20 лет скорость полюса снизилась с 60 до 40 километров в год. Через три года она должна быть около 35 километров в год. И полярные сияния уже сейчас гораздо чаще видны в том же Мурманске и Питере, чем 20 лет назад.

Ранее ученые выяснили, что за последние 20 лет Земля наклонилась на 80 сантиметров к востоку. По данным специалистов, это могло произойти из-за откачки грунтовых вод из недр планеты.