Правоохранители продолжают поиски детей, пропавших 18 лет назад в Псковской области

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Пропавших в Псковской области 18 лет назад Павла Матросова и Валентину Корик продолжают искать правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, в январе 2007 года дети вместе с одноклассницей возвращались со школы и встретили незнакомого мужчину. Он представился столичным кинорежиссером и предложил им сфотографироваться якобы для участия в съемках фильма. Матросов и Корик отправились с незнакомцем, а их одноклассница ушла домой.

Уточняется, что для установления местонахождения школьников и причастных к их похищению лиц следователи используют современные криминалистические методы и технологии.

Как отметили в СК, на причастность к пропаже детей проверяются горожане, которые ранее совершали преступления против несовершеннолетних. Уже допрошены более 2 тысяч человек, организованы 274 процедуры опознания по фотографиям. Также проведены 144 судебных экспертизы.

Следствие также просит поделиться сведениями тех, кто может обладать какой-либо информацией о пропавших школьниках. При этом они гарантируют анонимность и конфиденциальность.

Ранее полицейские вернули родителям пропавшего в Москве подростка. Сотрудники полиции установили приблизительное местонахождение ребенка, проверив камеры городского видеонаблюдения. В результате начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних (ОУУПиПДН) отдела МВД России по району Южное Медведково нашел подростка в одном из подземных переходов.