Полицейские вернули родителям пропавшего в Москве подростка

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В Москве пропавшего подростка вернули родителям сотрудники полиции, сообщил Агентству "Москва" начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам полковника, ночью в полицию обратилась женщина, сообщив, что ее 13-летний сын не пришел домой после школы. Сначала она пыталась самостоятельно найти ребенка, но после обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили приблизительное местонахождение ребенка, проверив камеры городского видеонаблюдения.

Информацию с видеокамер о передвижении школьника передали начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних (ОУУПиПДН) отдела МВД России по району Южное Медведково. В результате он нашел подростка в одном из подземных переходов, рассказал Васенин.

После ребенка доставили в территориальный отдел полиции, где его вернули матери. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, добавил полковник.

Ранее в Омской области нашли пропавшую два года назад школьницу. После очередного объявления о поиске подростка в полицию обратился житель Москаленского района. Он сообщил, что все это время пропавшая жила в его семье. Пенсионеры планировали удочерить школьницу, заботились о ней.