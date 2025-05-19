"Вопрос спорный": поможет ли налоговый вычет за ЗОЖ улучшить здоровье россиян

Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения налогового вычета за регулярную диспансеризацию и выполнение норм ГТО. Инициативу поддержали депутаты Госдумы – они предложили стимулировать россиян на здоровый образ жизни с помощью вычета до 26 тысяч рублей в год.

Статистика показывает, что только половина граждан считает здоровье важным приоритетом. Каждый десятый признается, что не следит за своим самочувствием.

Почему многие россияне пренебрегают профилактикой и можно ли это изменить с помощью финансовой мотивации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.