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19 мая, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": поможет ли налоговый вычет за ЗОЖ улучшить здоровье россиян

"Вопрос спорный": поможет ли налоговый вычет за ЗОЖ улучшить здоровье россиян

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Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения налогового вычета за регулярную диспансеризацию и выполнение норм ГТО. Инициативу поддержали депутаты Госдумы – они предложили стимулировать россиян на здоровый образ жизни с помощью вычета до 26 тысяч рублей в год.

Статистика показывает, что только половина граждан считает здоровье важным приоритетом. Каждый десятый признается, что не следит за своим самочувствием.

Почему многие россияне пренебрегают профилактикой и можно ли это изменить с помощью финансовой мотивации? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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