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Новости

13 мая, 11:30

Общество

Медик-доброволец рассказала о службе в зоне СВО и жизни после возвращения

Медик-доброволец рассказала о службе в зоне СВО и жизни после возвращения

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Екатерина Зубакова – медик и участник специальной военной операции. С началом СВО женщина добровольно подписала контракт и отправилась на передовую. В одном из батальонов она возглавляла медицинскую службу: делала перевязки, выносила раненых с поля боя, обучала фельдшеров и формировала бригады эвакуации.

После возвращения Зубакова стала заместителем директора по внутреннему контролю качества оказания медпомощи в столичном центре наркологии. Параллельно она участвует в программе "Время героев", которая помогает бойцам с боевым опытом построить гражданскую карьеру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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