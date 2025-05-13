Медик-доброволец рассказала о службе в зоне СВО и жизни после возвращения

Екатерина Зубакова – медик и участник специальной военной операции. С началом СВО женщина добровольно подписала контракт и отправилась на передовую. В одном из батальонов она возглавляла медицинскую службу: делала перевязки, выносила раненых с поля боя, обучала фельдшеров и формировала бригады эвакуации.

После возвращения Зубакова стала заместителем директора по внутреннему контролю качества оказания медпомощи в столичном центре наркологии. Параллельно она участвует в программе "Время героев", которая помогает бойцам с боевым опытом построить гражданскую карьеру.

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