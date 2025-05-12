Участник СВО стал волонтером после возвращения с фронта

Павел Почепень, участник специальной военной операции, вернулся домой полтора года назад. В зоне боевых действий он командовал подразделением питания и помогал мирным жителям. Сейчас он живет в Москве, работает водителем и активно участвует в волонтерской деятельности.

Вместе с другими добровольцами он собирает гуманитарную помощь для бойцов – от медикаментов до буржуек и маскировочных сетей. Павел воспитывает пятерых детей, и, как говорит его семья, каждый день, проведенный рядом с ним, – это праздник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.