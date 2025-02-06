Москвичи стали чаще выбирать здоровое питание

Жители столицы стали внимательнее изучать состав продуктов и отказываться от вредных добавок. По данным ритейлеров, за прошлый год продажи товаров с пометкой "ЗОЖ" выросли в среднем на 15–20%, а их производство увеличилось.

Однако эксперты предупреждают: не все продукты с маркировками "без ГМО" или "натуральный" действительно соответствуют здоровому питанию. Достоверность информации гарантируют только официальные стандарты, такие как экомаркировка "Листок жизни".

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