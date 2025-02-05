Диетолог рассказала, как выбрать свежий и полезный салат

В магазинах Москвы представлено множество сортов листовых салатов, каждый из которых приносит организму витамины и помогает справиться с усталостью. Врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова рассказала, как выбрать самые свежие и сочные салаты среди множества вариантов.

Листья должны быть яркими и плотными без признаков увядания. Если покупаете салат в горшке, важно проверить корни – они должны быть светлыми. Эксперт также посоветовала мыть салатные листья, даже если на упаковке указано, что они уже помыты, для большей безопасности.

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