Депутат Разворотнева выступила против выдачи льготной ипотеки бездетным парам

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Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выступила против предложения о выдаче льготной ипотеки бездетным парам, которые обещают родить ребенка в течение двух лет. Своим мнением по этому поводу она поделилась в беседе с Агентством "Москва".

Таким образом парламентарий прокомментировала соответствующее предложение представителей строительной индустрии. По данным СМИ, в ходе заседания под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина они выступили с инициативой о предоставлении льготной ипотеки по ставке 6% годовых тем парам, которые пообещают, что станут родителями в течение двух лет. В том случае если они не сумеют родить ребенка в указанный срок, ставка будет пересчитываться в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

Депутат обратила внимание, что предложения подобного рода поступают достаточно давно. По ее мнению, сами по себе они свидетельствуют о необходимости корректировки механизма стимулирования рождаемости.

"Но здесь, на мой взгляд, с этической точки зрения и с юридической получится сомнительная конструкция, потому что возникнет вопрос: как оформлять этот договор? Как обязательство родить ребенка? И насколько это этично само по себе? Если у людей какие-то медицинские проблемы возникнут, или они разведутся, или что-нибудь еще произойдет, и они окажутся в западне, в кабале, будучи неспособными выполнить свои обещания", – выразила свои сомнения Разворотнева.

Вместе с тем, обратила внимание парламентарий, Госдума получает много инициатив о снижении процентной ставки по ипотеке для семей, в которых рождаются дети. Комментируя это предложение, депутат отметила, что на данный момент россияне могут получить дополнительные выплаты для погашения ипотеки только при рождении третьего ребенка. При этом за четвертого и всех последующих детей семья не получает дополнительных преференций. Разворотнева подчеркнула, что об этом "надо подумать".

Ранее сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова исключила повышение ставки по "Семейной ипотеке" в 2025 году. По ее словам, она останется на уровне 6%. Сенатор объяснила это тем, что правительство продолжает активно поддерживать программу.

