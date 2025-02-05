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05 февраля, 07:30

Экономика

Рынок оплаты товаров долями продолжает расти

Рынок оплаты товаров долями продолжает расти

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В 2025 году рынок оплаты товаров долями может достичь 400 миллиардов рублей, значительно опережая рассрочку. Центробанк выражает опасения по поводу упрощения оформления таких услуг, что может привести к увеличению финансовых рисков для пользователей.

Оплата частями, которая отличается от рассрочки более коротким сроком и меньшими суммами, пользуется растущим спросом. В отличие от рассрочки, эти сервисы не передают информацию в бюро кредитных историй, что создает определенные проблемы для мониторинга долговой нагрузки клиентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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