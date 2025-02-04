04 февраля, 07:30Экономика
Общий объем кредитов россиян впервые снизился за 2,5 года
Общий объем кредитов россиян впервые снизился за 2,5 года. Возвращать деньги в банк стали больше, чем брать взаймы.
По словам экспертов, на это повлияла рекордно высокая ставка Центробанка и ограничения на кредиты для тех, у кого много долгов. Финансисты не исключают, что такая тенденция поможет замедлить инфляцию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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