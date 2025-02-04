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04 февраля, 07:30

Экономика

Общий объем кредитов россиян впервые снизился за 2,5 года

Общий объем кредитов россиян впервые снизился за 2,5 года

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Общий объем кредитов россиян впервые снизился за 2,5 года. Возвращать деньги в банк стали больше, чем брать взаймы.

По словам экспертов, на это повлияла рекордно высокая ставка Центробанка и ограничения на кредиты для тех, у кого много долгов. Финансисты не исключают, что такая тенденция поможет замедлить инфляцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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