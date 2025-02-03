Депутат Бессараб: в России нет возможности снизить возраст выхода на пенсию

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В России на данный момент нет возможности снизить возраст выхода на пенсию. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По словам парламентария, сейчас на 75 миллионов лиц трудоспособного возраста приходятся почти 43 миллиона пенсионеров.

"Мы с вами все выплачиваем в Фонд социального страхования именно на пенсионное обеспечение 22% от заработной платы. Желательно, чтобы мы с вами получали, когда выйдем на пенсию, 40% от утраченного заработка", – сказала Бессараб, пояснив, что нужны два человека на одного неработающего.

Как подчеркнула депутат, правительство и ГД делают все возможное, чтобы держать пенсии на уровне инфляции и чтобы реальные доходы вышедших на пенсию не снижались. При этом, подчеркнула Бессараб, необходимо выходить на другой уровень социальных выплат.

"Именно для этого и была проведена так называемая пенсионная реформа. Внесены изменения в законодательство, согласно которым каждый из нас будет немножко дольше работать и немножко дольше обеспечивать сегодняшних пенсионеров, потому что те демографические ямы, которые мы пережили, не позволяют нам без этого решения достойно обеспечивать пенсионеров", – заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков призвал смягчить или отменить пенсионную реформу в России. В ходе беседы с изданием "Абзац" он уточнил, что если решение для всей страны кажется сложным, то можно начать с Дальнего Востока и Арктики.

По его словам, российская экономика находится в стадии стремительного развития, что позволяет скорректировать пенсионную реформу в сторону ее смягчения.

Между тем досрочно выйти на пенсию в 2025 году смогут сотрудники опасных производств, получившие инвалидность россияне и те, кто набрал минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), рассказал ранее депутат ГД Никита Чаплин.

Кроме того, досрочно выйти по выслуге лет смогут граждане, работавшие на государственной и военной службе.