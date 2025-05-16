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16 мая, 22:15

Общество

В Москве проводят более 400 пересадок почек ежегодно

В Москве проводят более 400 пересадок почек ежегодно

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В Москве ежегодно проводят более 400 операций по трансплантации почек – по этому показателю столица не уступает ведущим европейским клиникам. Чтобы повысить эффективность лечения, в городе сформировали единую систему нефрологической помощи. В нее входят четыре специализированных центра, которые работают на базе крупных многопрофильных больниц.

Благодаря ранней диагностике и координированной помощи стало меньше тяжелых случаев. Сейчас в Москве диализ получают около 9 тысяч человек, ежедневно проводится более 2 тысяч процедур. А для многих пациентов трансплантация почки становится шансом на полноценную жизнь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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