Эксперт Жуков: студии обычно сдаются дороже однокомнатных квартир

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Студии обычно сдаются дороже однокомнатных квартир, так как это относительно новый формат планировки, размещаемый в новостройках. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на руководителя одного из сервисов по аренде недвижимости Романа Жукова.

"Однушки же могут сдаваться как во вчерашних новостройках, так и в сталинках, хрущевках, брежневках, домах конца ХХ – начала ХХI века", – отметил эксперт.

Перед сдачей квартиры стоит проверить рынок и оценить медианные ставки по аренде. В Москве стоимость студий в среднем составляет 73 тысячи рублей, однокомнатных квартир – 68 тысяч, двухкомнатных – 95 тысяч, а жилплощадь в три комнаты можно арендовать за 150 тысяч рублей.

Но определить оптимальную стоимость аренды квартиры можно, узнав конкретную локацию дома и проверив соседние максимально похожие квартиры. Стоит учитывать не только количество комнат и примерную их площадь, но и год постройки дома и состояние ремонта.



На цену долгосрочной аренды также влияет близость от метро, остановок наземного транспорта, железнодорожных станций, а также расстояние до центра города и расположение основных культурных и деловых локаций.

Кроме того, на стоимость аренды может повлиять наличие в пешей доступности (до 10–15 минут) аптек, больниц, магазинов, школ, детсадов, кафе, ресторанов, ТЦ и зон для отдыха и прогулок. Улучшение состояния квартиры и ее дооснащение поможет выгоднее и быстрее сдать квартиру, уверен Жуков. Стоит заменить гибкие шланги, починить кран, проверить выключатели и розетки, подклеить обои и плинтусы.

"Необходимо предусмотреть базовый набор мебели, который позволит арендатору сразу заехать в квартиру и комфортно проживать в ней даже в первые дни, когда перевезены еще не все вещи", – обозначил специалист.

Речь идет о кровати или раскладном диване, кухонном столе и стуле, месте для хранения и приготовления пищи. На цену аренды может повлиять дополнение этого начального набора системами хранения, другой мебелью и техникой. Жуков подчеркнул, что плюсом будет оснастить съемное жилье посудомоечной машиной, телевизором, стиральной и сушильной машиной, яркими диванными подушками, коврами, шторами, светильниками и так далее.

Но внесение дорогих изменений в дизайн, предупреждает специалист, повысит и стоимость аренды, что удлинит срок поиска жильца. Для баланса между прибылью и затраченными усилиями на ремонт нужно ориентироваться на уровень доходности от аренды и среднее время экспозиции квартир.

Каждые 10 дней простоя из-за завышенной стоимости квартиры снижают выгоду от сдачи на 3%, в год простой может быть сопоставим со снижением аренды на 10%. Но сроки зависят от конкретного ценового сегмента, указал Жуков. Жилье от 80 до 120 тысяч рублей можно сдать в среднем за 9 дней, а лоты от 120 тысяч – за 12.



"Хотя спрос на арендное жилье остается высоким под воздействием глобальных факторов рынка недвижимости, квартиры с более высокой стоимостью сдаются дольше в сравнении с бюджетными вариантами, и этот параметр важно учитывать при ценообразовании, определив для себя баланс между ставкой сдаваемого жилья и сроком, в который нужно найти жильца", – прокомментировал специалист.

При этом снижения цен на аренду ожидать не стоит, добавил эксперт Максим Лазовский. Предложение на рынке, по его словам, выросло незначительно, но оно полностью коррелирует с ростом активности спроса. После праздников владельцы квартир и домов перешли от посуточной сдачи к помесячной.

"В среднем по России идет небольшое снижение цен – до 2–3%. В марте ожидается такая же динамика, которая сохранится до лета и появления фактора сезонности. Тогда на рынок выйдут "летние" квартиры и подорожают загородные дома", – указал Лазовский.

Ранее столичные власти объясняли, что решение о запрете микроквартир в Москве было принято из-за из-за необходимости соблюдать баланс между числом жителей и необходимой социальной инфраструктурой.

В среднем на одну квартиру приходится более двух человек, а число необходимых мест в детсадах, школах, поликлиниках и их транспортная доступность рассчитывается исходя из будущего населения столицы. Но из-за малых жилищ это число может вырастать до 50%.

