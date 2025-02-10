Центробанк предупредил россиян о дефолте при покупке жилья в рассрочку

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Приобретение недвижимости в рассрочку на фоне роста продаж квартир представляет риск дефолта для покупателей и продавцов. Об этом РБК сообщил представитель Банка России, отметив, что ЦБ готовится к регулированию таких сделок.

По словам собеседника издания, при покупке жилья в рассрочку россияне могут столкнуться со скрытым ростом долговой нагрузки, поскольку информация о задолженности граждан перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Таким образом, это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки гражданина и его дефолту при выдаче кредитов, предупредил он.

"Наша цель – учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий", – сказал представитель регулятора.

Ранее ЦБ заявил о необходимости поддержания жестких денежных условий. Высокая активность потребителей прошлой осенью усилила влияние устойчивых факторов на стороне спроса. Таким образом, для снижения инфляции жесткие условия нужно поддерживать продолжительное время, объяснили в Центробанке.

До этого в Госдуме рассказали о рисках ипотечного донорства. По словам депутата Сергея Гаврилова, оно может квалифицироваться как мошенничество, если банк обнаружит факт умышленного введения его в заблуждение.