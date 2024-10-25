Депутат ГД Гаврилов назвал устный договор при сдаче квартиры опасным для жильцов

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Заключая устный договор при сдаче квартиры, арендодатель рискует, что арендатор перестанет за нее платить. В неоднозначном положении оказываются и сами жильцы, так как собственник может завысить сумму аренды, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Кроме того, депутат назвал риском устного договора неопределенность срока проживания жильцов в квартире. Собственник также может в любой момент выселить арендатора в том случае, если они изначально договорились об одной сумме за съем, а спустя месяц хозяин недвижимости ставит жильца перед условием: или платить больше, или съезжать.

"Договор найма жилого помещения (как принято говорить "аренда квартиры"), по которому сдается квартира другому лицу, заключается в письменной форме, но интересно, что гражданское законодательство не говорит нам о том, что устная форма такой сделки влечет ее недействительность. Следовательно, договор сдачи квартиры в наем, заключенный устно, также признается действительным", – обратил внимание парламентарий.

Однако, если договор был заключен на словах, в случае возникновения спора стороны должны будут доказать факт достижения договоренностей. По словам Гаврилова, подтверждением в такой ситуации могут стать письменные и иные доказательства, как расписки в получении платы за аренду. При этом стороны не будут иметь право использовать свидетельские показания, подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание, что на практике нередко заключаются договоры с условиями о внесении арендатором обеспечительного платежа. Подразумевается, что по окончании срока договора эта сумма будет возвращена хозяином недвижимости. Однако это произойдет только в том случае, если наниматель исполнял ряд условий договора.

В частности, состояние возвращенного им жилья не должно быть хуже, чем в момент подписания договора, с учетом его естественного износа. Кроме того, жилец должен своевременно оплачивать телефонные переговоры, коммунальные услуги и прочие издержки, пояснил парламентарий.

"Однако в случае если квартира сдается на словах, при отсутствии договора у вас могут возникнуть проблемы с возвратом суммы залога при выезде из квартиры – тот, кто сдает квартиру, может не отдавать его по надуманным причинам. Еще вполне может появиться супруг собственника или сам собственник, который не давал согласия на аренду квартиры (если наймодатель и собственник разные люди либо второй – совладелец), и попросить нанимателя с вещами на выход", – подчеркнул Гаврилов.

Между тем в период с июня по сентябрь текущего года цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в столице увеличились на 27 и 32% соответственно, рассказал ранее глава аналитического центра компании по съему и продаже недвижимости Алексей Попов. По его словам, это связано с отменой льготной ипотеки, высокими ставками по кредитам и покупкой жилья на пике спроса в 2023 году.